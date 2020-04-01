КПРФ в карантин спасает только своих, а ЛДПР против волонтерства

После интенсивной работы в начале недели, некоторые фракции Госдумы могут перейти в гуманитарную плоскость: помимо законотворчества оказывать гражданам практическую помощь. Первопроходцами стали «эсеры». В минувший вторник лидер партии Сергей Миронов заявил, что «СР» приостанавливает политическую работу из-за эпидемии коронавируса, бросив все силы на помощь россиянам, оказавшимся в сложной ситуации.

Несмотря на заявление Миронова, думские «эсеры» по-прежнему будут работать. «Стоп-сигнал» дан только региональным ячейкам, пояснил первый заместитель руководителя СР Михаил Емельянов. На вопрос о том, есть ли в их рядах заболевшие новым вирусом, Емельянов ответил кратко:

«Слава богу, пока нет»

Емельянов подтвердил, что заседания в Думе уже проводятся и «вся фракция в сборе». Региональные ячейки СР в первую очередь сделают акцент на волонтерскую работу, а политическую приостановят.

«У нас есть волонтеры, которые приносят продукты, лекарства тем людям, которые в этом нуждаются. В некоторых регионах есть группы, которые дезинфекцией занимаются, распространяют маски, гели противобактериальные. Вот в таком ключе [ведется работа]», - пояснил Емельянов.

Фракционные коммунисты бросили на фронт волонтерской борьбы с коронавирусом свой комсомол, рассказал «Политике Сегодня» секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. Только вот акция «Своих не бросаем!» распространяется не на всех пенсионеров, а лишь на ветеранов партии.

«Призываем всех комсомольцев оказать всестороннюю поддержку и помощь ветеранам партии, попавшим в зону риска заражения коронавирусной инфекции. Своих не бросаем!», — обнадежили в пресс-службе ЛКСМ.

Как будто даже в ситуации пандемии КПРФ демонстрируют в первую очередь партийную солидарность, а не общечеловеческую. Впрочем, здоровье своих сторонников партию не слишком интересует. На вопрос о журналиста о том, есть ли в КПРФ заболевшие, Обухов отшутился и подчеркнул, что такие данные нельзя отследить.

«Ну вы знаете, у нас все на учете и мы получаем информацию в режиме онлайн — все чипированы», — иронизирует коммунист.

Неизвестно, как депутат от КПРФ Михаил Щапов относится к чипированию, но на заседания он предпочитает ходить в маске.

В ЛДПР ветеранам либерально-демократического движения помогать не спешат. Партия отказалась от финансирования волонтерских движений, опасаясь, что их благородный порыв может обернуться появлением новых больных в группах риска, которым и предлагается помощь. Мол, не факт, что волонтеры не инфицированы. Но карантинным мерам ЛДПР старается следовать: руководство либерал-демократов рекомендовало однопартийцам избегать встреч с людьми и приостановить приемы граждан, рассказал «Политике Сегодня» депутат Александр Старовойтов.

«С одной стороны понимаешь, что надо провести прием, с другой стороны понимаешь, что ставишь под угрозу людей. Нам рекомендовали на прошлой неделе с этими приемами немножко повременить», — поделился Старовойтов с корреспондентом «Политики Сегодня».

Лидер партии Владимир Жириновский еще в начале января отказывался принимать граждан с температурой и недомоганием.

«Никаких рукопожатий, подарков, поцелуев и объятий!», — гласила надпись на двери приемной предусмотрительного лидера ЛДПР.

Старовойтов считает, что в борьбе политиков против коронавируса, главное — личный пример правильного отношения к проблеме, а не «хайп» на волонтерстве. Поэтому ЛДПР не спешит разворачивать штабы добровольцев: этим, по мнению депутата, должны заниматься «спецы».

«Акции против коронавируса должны осуществлять не политические партии, а все-таки специализированные организации. Я бы это оценил как некий хайп на этой теме», — выразил мнение Старовойтов.

А в «Единой России» волонтерская работа продолжается не первую неделю: в пресс-службе партии заверили, что россиянам помогают более 60 тысяч активистов от «Едра». Волонтеры доставляют продукты и лекарства для пенсионеров и бесплатно кормят нуждающихся граждан. Также партия организовала флешмоб #СпасибоВрачам, практическая польза которого менее очевидна, чем его само собой разумеющийся посыл.

В условиях пандемии COVID-19 власти рекомендуют россиянам выходить на улицу только для выгула питомцев, похода в магазин или на работу. Все пункты актуальны. Это практическая необходимость, несмотря на объявленную президентом нерабочую неделю.

Госдума не может позволить себе вынужденные выходные. Сейчас как никогда от деятельности парламента зависит будущее страны.