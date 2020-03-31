Госдума в первом чтении поддержала предложенный законопроект о повышении пособий временно нетрудоспособным гражданам.

Парламентарии в первом чтении согласовали повышение пособий временно нетрудоспособным до уровня МРОТ.

Эта мера была предложена президентом страны Владимиром Путиным 25 марта во время обращения к населению по поводу ситуации с распространением коронавируса.

Согласно новому закону, повышение пособий по временной нетрудоспособности до уровня МРОТ будет действовать в период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. Предполагается применение районных коэффициентов, которые используются при начислении заработной платы.