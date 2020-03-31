В Le Point рассказали о последствиях «нефтяной войны» для РФ и США

Достаточно большие финансовые резервы России позволяют ей на протяжении как минимум трех лет справляться с последствиями ценовой войны с Саудовской Аравией, а именно с падением цен на нефть и снижением стоимости национальной валюты.

Такое мнение в беседе с французским еженедельным политическим изданием Le Point высказал российский экономист, профессор экономики Института политических исследований РАН Сергей Гуриев.

Цены на нефть опустились до самой низкой отметки за последние 17 лет – утром в понедельник, 30 марта, баррель нефти марки «Brent» стоил около 20 долларов, при том, что еще три недели назад он стоил 50 долларов.

Кризис, начавшийся 6 марта 2020 года, когда дипломатическое противостояние Москвы и Эр-Рияда завершилось срывом переговоров ОПЕК+ о дальнейшем сокращении объемов нефтедобычи, усугубился распространением эпидемии коронавируса.

В настоящее время действия Саудовской Аравии, которая попыталась заставить Россию вернуться к переговорам о снижении объемов добычи путем наводнения рынка дешевой нефтью, не приносят результата.

Как напомнил Сергей Гуриев, Саудовской Аравии было мало существующего соглашения с Россией о совместном снижении нефтедобычи в рамках ОПЕК.

«Эр-Рияд посчитал, что этого соглашения недостаточно из-за текущей ситуации, и призвал к дальнейшему сокращению производства. Таким образом, рынки ожидали нового российско-саудовского соглашения. Однако Москва на этот раз сказала «нет». В ответ Саудовская Аравия начала войну нефтяных цен, значительно увеличив добычу», — рассказал экономист.

При этом он добавил, что многие эксперты называют инициатором данного решения Москвы главу «Роснефти» Игоря Сечина, который не мог больше мириться с тем, что выгоду от российско-саудовского самоограничения получают американские производители сланцевого газа.

Россия, по словам Гуриева, рассчитывает, что падение цен на нефть приведет к ослаблению, а, возможно, и к временному выходу из игры американских компаний, часть которых обанкротится и будет вынуждена сменить владельцев. Но скорее всего, когда цены на углеводороды пойдут вверх, американцы вновь увеличат объемы производства.

В то же время эксперт признал очевидность аргументов России, которая теряла свою долю рынка в пользу американских производителей. При этом он отметил, что Россия была бы в проигрыше и если бы она согласилась на требования Саудовской Аравии и дополнительно сократила производство.

«Сокращая свою суточную добычу на 300 000 баррелей, она (Россия) потеряла бы 30% всего производства. Но, в то же время, это соглашение привело бы к росту цен на 10–15%», — добавил Гуриев.

Экономист также напомнил, что российский бюджет верстался из расчета, что цена на нефть будет держаться на уровне 42 доллара за баррель, а не 20, как сейчас.

«Тем не менее, ситуация не катастрофическая. У Москвы все еще есть большие финансовые резервы. Рубль имеет гибкий обменный курс, так что падение цен на нефть вызывает падение стоимости национальной валюты, но, параллельно, увеличит суверенный фонд. Таким образом, у России достаточно резервов на ближайшие три года», — подчеркнул он.

Также Гуриев предположил, что в конце концов Москва и Эр-Рияд смогут прийти к соглашению и тогда цены на черное золото вновь поднимутся. Но, если ценовая война продолжится, то Саудовская Аравия имеет более выигрышную позицию, так как обладает большими запасами нефти, а также благодаря более низкой, чем в России, стоимости производства.

Кроме того, на ситуацию, по мнению эксперта, может повлиять и ситуация с коронавирусной эпидемией. Накануне в Москве в целях предотвращения распространения инфекции был введен режим самоизоляции, который не распространяется на жителей, обязанных появляться на рабочем месте и на тех, кто имеет разрешение ездить на работу.