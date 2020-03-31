Миронов заявил о приостановке политической работы "Справедливой России"

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что приостанавливает политическую активность на время распространения пандемии коронавируса.

В этот период партийцы будут помогать тем, кто оказался в сложном положении. Когда же ситуация в стране нормализуется, партия продолжит свою работу.

31 декабря власти Китая официально заявили о вспышке нового типа коронавирусной инфекции в городе Ухань провинции Хубэй. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию чрезвычайной мирового масштаба, 11 марта назвала ее пандемией. На сегодняшний день, 30 марта, в мире коронавирусом заразились 786836 человек, умерли 37829, вылечились 165659.

По официальной информации в 71 регионе России выявлено 1848 случаев заболевания. Скончались 16 человек. Выздоровели 77: в Москве — 28, Московской области – 14, Санкт-Петербурге — 5, Красноярском крае, Липецкой и Кировской областях – по три человека.