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 Госдума разъяснила порядок уплаты налога на проценты по вкладам

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9:32   31 Марта 2020
Экономика

Госдума разъяснила порядок уплаты налога на проценты по вкладам

Госдума разъяснила порядок уплаты налога на проценты по вкладам

НДФЛ со стандартной ставкой в 13% будет облагаться сумма процентных доходов по вкладам, превышающая проценты с 1 млн рублей по ключевой ставке Центробанка РФ. Об этом стало известно из поправок, одобренных бюджетным комитетом Госдумы.

Президент России Владимир Путин в среду, 25 марта, выступил с телеобращением, в рамках которого предложил ряд социальных и экономических мер в борьбе с распространением нового типа коронавирусной инфекции. В частности, глава государства выступил с инициативой об обложении налогом в 13% и доходов с банковских вкладов и инвестиций в долговые бумаги выше 1 млн рублей.

В законопроекте отмечается, что налоговой базой будет являться превышение суммы доходов в виде процента, которые получены вкладчиком в течение налогового периода по всем вкладам и остаткам на счетах. Таким образом, при текущей ключевой ставке Банка России в 6% не будет облагаться налогом доход со вкладов в размере до 60 тысяч рублей в год.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее также комментировал предложение главы государства о введении налога на доходы и проценты со вкладов свыше 1 млн рублей. В том числе он разъяснял механизм, согласно которому под налог попадает не вся сумма вклада, а лишь проценты и доходы с него.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #госдума #путин #налог

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