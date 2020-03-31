Больше половины россиян уверены в противокоронавирусных свойствах алкоголя

Свыше 70% граждан России уверены, что потребление спиртных напитков значительно снизит угрозу заболевания COVID-19. Такие данные привел глава "Трезвой России" Султан Хамзаев в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Информацию об этом передает РИА Новости со ссылкой на текст соответствующего документа, копия которого находится в распоряжении издания. Как утверждает член Общественной палаты России и по совместительству автор письма, с момента введения на территории страны необходимых ограничительных мер в связи со сложной эпидемиологической обстановкой внутри населения сформировалось ошибочное мнение о противокоронавирусных свойствах алкоголя.

"Существует заблуждение, что алкоголь поможет в дезинфекции от коронавирусной инфекции ... Так 69% опрошенных считают, что потребление алкоголя внутрь способствует снижению риска заболеваний", — приводит фрагмент письма РИА Новости.

Представитель "Трезвой России" отметил, что в соответствующем опросе участие приняли более шести тысяч человек из 60 регионов. О возможных погрешностях результатов не сообщается.