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Анализ энергопотребления показал падение экономической активности в РФ

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9:11   31 Марта 2020
Политика

Украинские депутаты сняли мораторий на продажу сельскохозяйственных земель

Украинские депутаты сняли мораторий на продажу сельскохозяйственных земель

Народные депутаты Украины приняли законопроект, которые отменяет мораторий на продажу земельных участков с 1 июля 2021 года.

Физические лица теперь могут покупать сельскохозяйственные земли не более чем 100 гектаров. Юридические лица, начиная с 2024 года, смогут купить десять тысяч гектаров максимум. 

В тексте законодательной инициативы говорится, что иностранные граждане, а также лица без гражданства не смогут приобретать акции у владельцев сельскохозяйственных земель.

Однако партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" и "Батькивщина" будут оспаривать решение Верховной рады. По их словам, законопроект противоречит Основному закону Украины. Об этом информирует РИА ФАН.

Телеканал RT ранее сообщал, что Еврокомиссия готова выделить 3,5 миллиона евро на развитие европейских проектов на Украине. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #мораторий

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