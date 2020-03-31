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 Минобрнауки перенесет вступительные экзамены в России из-за коронавируса

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9:00   31 Марта 2020
Общество

Минобрнауки перенесет вступительные экзамены в России из-за коронавируса

Минобрнауки перенесет вступительные экзамены в России из-за коронавируса

Минобрнауки России приняло решение перенести вступительные экзамены в вузы из-за коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков.

В интервью телеканалу "Россия 24" Фальков также отметил, что бюджетные места в вузах будут создаваться даже несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране. На сегодняшний день их стало больше почти на 34 тысячи, подчеркнул министр.

Такое решение обусловлено ростом количества выпускников российских школ. По его словам, планируется увеличить количество бюджетных мест на гуманитарных направлениях подготовки.  

Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в РФ на сегодняшний день достигло 1836. Более подробно о ситуации с распространением и борьбой против COVID-19 можно получить на официальном правительственном сайте стопкоронавирус.рф

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Автор: Ирина Большунова
#россия #минобрнауки #коронавирус

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