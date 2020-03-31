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8:39   31 Марта 2020
Общество

Трамп восхищенно рассказал о присланном Россией в США самолете с медоборудованием

Трамп восхищенно рассказал о присланном Россией в США самолете с медоборудованием

Россия в связи с пандемией отправила США в качестве помощи самолет с медицинским оборудованием, рассказал глава государства Дональд Трамп.

Подробностей американский лидер не привел, однако отметил, что помощь со стороны не только РФ, но и других стран, приходится очень кстати с учетом масштабов заражения.

Сейчас именно Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу заболевших – их свыше 150 тысяч.

"У нас сейчас отличные отношения со многими странами. Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень большой самолет с медицинскими принадлежностями, это было очень мило. Я был приятно удивлен", – заявил президент США.

Накануне Трамп обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг коронавируса. Лидеры сошлись в необходимости тесного взаимодействия.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #сша #самолет #трамп #коронавирус

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