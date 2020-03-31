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8:07   31 Марта 2020
Шоу-бизнес

Бывшая участница "Дома-2" после возвращения из Италии пренебрегла режимом самоизоляции

Бывшая участница "Дома-2" после возвращения из Италии пренебрегла режимом самоизоляции

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Ковалева решила пренебречь правилами по соблюдению двухнедельного карантина после возвращения из-за границы. Известно, что девушка недавно прилетела из Италии и не стала самоизолироваться.

Ковалева в конце февраля вернулась в свой родной Челябинск из Италии. Она регулярно выкладывает фотографии на свою страницу в социальной сети Instagram. Поклонники заметили, что сразу же после путешествия за границу, девушка начала публиковать снимки из челябинских кафе и отелей. 

Фанаты поинтересовались у бывшей героини скандально известной передачи о причинах халатного отношения к принятым мерам. Ковалева заверила пользователей, что вернулась из Милана еще до вспышки коронавируса. Кроме того, на борту ее самолета не было выявлено ни одного зараженного. 

Согласно хронологии снимков Ковалевой в Сети, последний раз она находилась в Италии в конце февраля. В своих сторис девушка рассказывала, как все в панике покидали Милан.

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Автор: Кристина Мокроусова
#италия #карантин #шоу-бизнес #дом-2

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