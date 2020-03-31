Эпидемиолог Покровский назвал беспочвенными беспокойства вокруг коронавируса

Беспокойства и паника вокруг нового коронавируса являются необоснованными. Такого мнения придерживается эпидемиолог-инфекционист, ученый Российской академии наук (РАН) Валентин Покровский

Академик уверен, что вспышки различных эпидемий просто невозможно предотвратить. Они являются частью жизненного процесса, сообщает "Российская газета".

Покровский отметил, что ряд обычных простудных заболеваний намного опаснее коронавируса. Академик объясняет это тем, что людей с ОРВИ намного больше, чем с коронавирусом.

Инфекционист Наталья Толоконская также высказалась в поддержку коллеги. По ее словам, паническое состояние негативно влияет на иммунную систему человека, а повышение динамики циркуляции вируса в обществе увеличивает сопротивляемость организма.