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Ученые-вирусологи опровергли ряд мифов о новом коронавирусе

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6:46   31 Марта 2020
Общество

Ученые-вирусологи опровергли ряд мифов о новом коронавирусе

Ученые-вирусологи опровергли ряд мифов о новом коронавирусе

Почти каждый пятый заразившийся новым коронавирусом инфицируется другими респираторными вирусами, сообщают специалисты Медицинского центра Стэнфордского университета в США.

Почти каждый пятый заразившийся новым коронавирусом инфицируется другими респираторными вирусами, сообщают специалисты Медицинского центра Стэнфордского университета в США. Полученные данные опровергают миф о том, что те, кто болеет ОРВИ, не могут заразиться новым коронавирусом, передает РИА Новости.

Каждый десятый пациент, поступивший в отделение "скорой" с симптомами респираторного заболевания, которое затем подтвердилось, оказался заражен новым коронавирусом.

В свою очередь главный внештатный специалист минздрава Подмосковья Ирина Шилкина опровергла миф о том, что наличие COVID-19 якобы можно проверить с помощью задержки дыхания на 10-15 секунд. Согласно мифу, если дискомфорта при задержке нет, человек здоров.

Недавно итальянский вирусолог Роберто Буриони заявил, что заявление о спаде пандемии из-за потепления являются мифом.

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Автор: Борис Нестеров
#орви #мифы #коронавирус

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