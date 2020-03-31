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6:39   31 Марта 2020
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Пожар на площади 70 кв. м произошел в пятиэтажном доме под Красноярском

Пожар на площади 70 кв. м произошел в пятиэтажном доме под Красноярском

Сразу две квартиры сгорели в пятиэтажном доме, расположенном в ЗАТО Зеленогорск под Красноярском. В результате происшествия погиб один человек.

Как сообщили РИА Новости в краевом МЧС, сигнал об инциденте поступил на пульт пожарной службы во вторник в 02:27 по московскому времени. Было установлено, что горят две квартиры в пятиэтажном доме. В 02:41 пожар был локализован, а в 03:37 его удалось ликвидировать. Из здания были эвакуированы 20 человек, еще один погиб. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.

Предполагается, что пожар мог быть вызван проблемы с газом, однако МЧС не подтверждает эту версию. Точную причину произошедшего выясняют специалисты. Для тушения пожара привлекались 24 человека и пять единиц техники.

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Автор: Кристина Мокроусова
#мчс #пожар #красноярский край

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