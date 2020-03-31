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6:11   31 Марта 2020
Общество

Российские военные помогли продезинфицировать три пансионата в итальянской Ломбардии

Российские военные помогли продезинфицировать три пансионата в итальянской Ломбардии

Прибывшие в Италию российские военные специалисты провели полную дезинфекцию еще трех домов престарелых в итальянской Ломбардии. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Бригада врачей эпидемиологов из России и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны РФ вместе с итальянскими военными специалистами провели полную санитарную обработку трех пансионатов для пожилых людей в городах Клузоне, Вертола и Чени.

Всего в трех учреждениях было продезинфицировано 18 тысяч квадратных метров внутренних помещений пансионатов. В противоэпидемических мероприятиях были задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

Ранее российские специалисты обработали одиннадцать лечебных учреждений и продезинфицировали более 39 тысяч квадратных метров их внутренних помещений, сообщает РИА Новости.

Российские военные прибыли в Италию для помощи в борьбе новым коронавирусом. Они используют мобильные комплексы дезинфекции и мобильные лаборатории.

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Автор: Илья Романович
#италия #российские военные #коронавирус

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