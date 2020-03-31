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5:27   31 Марта 2020
Наука

Ученые выявили способность шоколада предотвращать и облегчать ряд заболеваний

Ученые выявили способность шоколада предотвращать и облегчать ряд заболеваний

Употребление человеком шоколада способно предотвратить ряд заболеваний, кроме того, он обладает свойством облегчать уже имеющиеся в организме нарушения.

Информацию об этом передает издание Planet Today. Согласно опубликованным сведениям, шоколад обладает положительными для здоровья человека свойствами.

Употребление шоколадного десерта способно устранить стресс, укрепить нервную систему, наладить кровяное давление и снизить риск развития новых заболеваний. Такие преимущества продукта обусловлены наличием в нем группы витаминов и микроэлементов. Кроме того, у людей с болезнью Альцгеймера при употреблении шоколада наблюдается снижение развития и появления нарушений сердечно-сосудистой системы. 

Однако шоколад обладает рядом негативных свойств. Например, его чрезмерное употребление может привести к ожирению и развитию кариеса. Также у любителей сладостей часто болит голова.

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Автор: Руслан Неглинный
#наука #медицина #шоколад

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