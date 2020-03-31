Распространяющие фейки о COVID-19 россияне могут попасть в тюрьму на пять лет

Тюремный срок до пяти лет грозит россиянам за распространение заведомо недостоверной информации о коронавирусе, публикация которой повлекла за собой смерть человека или другие тяжкие последствия.

Автором данной инициативы, представленной в качестве поправки к законопроекту об ответственности за нарушение карантина, выступил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. В беседе с корреспондентом РИА Новости политик разъяснил детали дополнений.

Нарушившие закон будут привлечены к штрафу в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или иной суммы, которая будет соответствовать доходу нарушителя за период в 18 месяцев. Также поправка предусматривает ответственность в виде исправительных работ или лишения свободы сроком до трех лет.

"Деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, — наказывается...исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок", — сказано в тексте документа.

Особенно строгий режим взаимоотношений с зарубежными социальными сетями нужно ввести в условиях пандемии коронавируса. Блогер Вадим Манукян считает, что на различных сервисах появляется все больше фейковых новостей.