Тимошенко обвинила Зеленского и Верховную раду в "сдаче" Украины

Глава оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила украинского президента Владимира Зеленского и депутатов Верховной рады в "сдаче" Украины после принятия закона о продаже сельхозземель. Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, принятие закона показало, что Зеленский и украинские депутаты работают в интересах международных спекулянтов. Политик заявила, что они "сдали" Украину, одобрив закон о продаже земли, передает РИА Новости.

Тимошенко подчеркнула, что принятие закона происходило "по-воровски" — он принимался поздней ночью, в период эпидемии нового коронавируса и серьезного финансового кризиса, когда люди не могут сопротивляться произволу.

Политик заявляет, что утверждение законопроекта не остановило ни полное неприятие обществом данного решение, ни протесты аграрных ассоциаций, ни призывы почти четырехсот советов разных уровней.

Также лидер "Батькивщины" заявила, что власти таким образом отдали 72 процента территории страны "зарубежным мошенникам". Она пообещала "вернуть земли" и привлечь к ответственности каждого, кто стоял за принятием закона.