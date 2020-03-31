Сенатор Клинцевич рассказал о возможной отправке срочников на борьбу с коронавирусом

Солдатов-срочников могут отправить на борьбу с новым коронавирусом после прохождения специальной подготовки. Об этом сообщил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Сенатор в беседе с iReactor сообщил, что распределенные в отделения радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) срочники вполне могут быть отправлены на борьбу с новым коронавирусом. Для этого солдаты должны пройти обучение, которое позволит им участвовать в подобных операциях. Клинцевич заявил, что закончив учебку РХБЗ, срочники станут профессионалами, которые вполне смогут сами обучать новобранцев.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении весеннего призыва, который начнется 1 апреля. Ожидается, что будут призваны 135 тысяч новобранцев.