Сирийские наемники, относящиеся к Правительству национального согласия (ПНС), отступают от своих позиций и минируют территории, которые освобождает Ливийская национальная армия (ЛНА). Под угрозой находятся жизни мирных жителей.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев назвал действия террористов бесчеловечными и приравнял к фашистским, передает ФАН.

"Мне это напоминает фашистов в годы войны. Когда они отступали с территорий, которые освобождала Красная армия, они тоже делали множество разных минных ловушек", – сказал эксперт.

Перенджиев считает, что в зону риска в первую очередь попадают мирные жители, поскольку они могут не заметить мину и, тем более, не способны обезвредить ее.

"Такой подлый инструмент, как минирование, лишний раз свидетельствует, что ПНС несет потери и претерпевает поражение. Поэтому боевики и мстят противникам и местному населению. Люди страдают за то, что поддерживают ЛНА", – добавил он.

Эксперт также отметил, что все заявления представителей ПНС Ливии о легитимности и защите народа выглядят лицемерно на фоне действий боевиков ПНС.

Администрация сирийской тюрьмы "Ас-Сина" в городе Хасеке сообщает о том, что пока не удается восстановить порядок после бунта, учиненного террористами группировки "Исламское государство"1 (ИГ1), запрещенной в РФ.