Боевики ИГ продолжают бунтовать в сирийской тюрьме "Ас-Сина" в городе Хасеке

Администрация тюрьмы "Ас-Сина" в сирийском городе Хасеке еще не восстановила порядок после произошедшего накануне бунта боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГ.

Беспорядки в "Ас-Сине" продолжаются, сообщает Федеральное агентство новостей. Администрация тюрьмы не может справиться с бунтом. Террористы требуют пересмотра своих дел и улучшения условий содержания.

Ранее ФАН сообщал, что в подконтрольной курдским "Демократическим силам Сирии" (SDF) тюрьме "Ас-Сина" группа заключенных террористов напала на охрану. Всего в учреждении около трех тысяч заключенных, в том числе иностранные члены ИГ. Силы безопасности SDF направили подкрепление, чтобы подавить бунт.

По данным ресурса Intelligence Fusion, из "Ас-Сины" смогли сбежать 15 террористов ИГ, включая трех полевых командиров. В течение часа южные кварталы города прочесывали отряды SDF, к которым позже подключились вертолеты и БПЛА международной коалиции США. По данным источника в Twitter (Raqqa_SL), в ходе рейдов были убиты четверо беглецов.

Террористы захватывают в заложники других заключенных. Первый этаж тюрьмы по-прежнему контролируется террористами.