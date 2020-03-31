Полиция Петербурга заявила о готовности применять жесткие санкции за нарушение карантина

Полиция Санкт-Петербурга готова применять законные, но жесткие меры в отношении нарушителей режима самоизоляции. Об этом сообщил начальник главка МВД города Дмитрий Баранов.

"Нерабочая неделя" может стать подготовительной перед возможным ухудшением ситуации с новым коронавирусом. Полиция Петербурга использует это время, чтобы быть во всеоружии.

Баранов отметил, что беспрецедентные меры и усилия, которые вводятся на территории столицы, необходимы и законны. Полиция готова реализовывать свои полномочия "максимально творчески, максимально жестко и эффективно", добавил начальник главка МВД.

Полиция Петербурга способна проконтролировать нарушения режима с помощью системы "Безопасный город". Она состоит из 43 тысяч камер, систем видеонаблюдения у коммерческих организаций и ТСЖ, а также камер около автомобильных дорог.

Баранов напомнил, что определить нарушителя можно по геолокации. При этом возбуждение уголовного дела позволяет полиции отслеживать электронные платежи и активность в интернете.