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 Полиция Петербурга заявила о готовности применять жесткие санкции за нарушение карантина

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1:47   31 Марта 2020
Общество

Полиция Петербурга заявила о готовности применять жесткие санкции за нарушение карантина

Полиция Петербурга заявила о готовности применять жесткие санкции за нарушение карантина

Полиция Санкт-Петербурга готова применять законные, но жесткие меры в отношении нарушителей режима самоизоляции. Об этом сообщил начальник главка МВД города Дмитрий Баранов.

"Нерабочая неделя" может стать подготовительной перед возможным ухудшением ситуации с новым коронавирусом. Полиция Петербурга использует это время, чтобы быть во всеоружии.

Баранов отметил, что беспрецедентные меры и усилия, которые вводятся на территории столицы, необходимы и законны. Полиция готова реализовывать свои полномочия "максимально творчески, максимально жестко и эффективно", добавил начальник главка МВД.

Полиция Петербурга способна проконтролировать нарушения режима с помощью системы "Безопасный город". Она состоит из 43 тысяч камер, систем видеонаблюдения у коммерческих организаций и ТСЖ, а также камер около автомобильных дорог.

Баранов напомнил, что определить нарушителя можно по геолокации. При этом возбуждение уголовного дела позволяет полиции отслеживать электронные платежи и активность в интернете.

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Автор: Юлия Яковлева
#петербург #карантин #коронавирус

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