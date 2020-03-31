Второй зараженный коронавирусом пациент умер в Сирии

Число погибших от нового коронавируса в Сирии увеличилось до двух. Соответствующее заявление сделали в Минздраве Сирии.

На сегодняшний день на территории Сирии было подтверждено десять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Скончались от коронавируса в стране два человека.

Сирийские власти в рамках борьбы с распространением коронавируса на время закрыли международное авиасообщение с другими странами. Также гражданам запретили передвижения внутри страны. За соблюдением введенных властями мер следят сотрудники МВД, служба безопасности, военные.

Муниципалитеты Ливии из-за сирийских наемников ранее приостановили транспортное сообщение с городом Мисурата. Один из переброшенных Турцией в населенный пункт боевиков оказался заражен новым коронавирусом.