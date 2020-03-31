Муниципалитеты в Ливии прекратили транспортное сообщение с Мисуратой в связи с COVID-19

Ливийские СМИ сообщают о временном прекращении дорожного движения между городом Мисурата, куда регулярно Анкара незаконно перебрасывает сирийских боевиков, с другими населенными пунктами. Причиной стала угроза распространения коронавируса.

Информацию об этом передает AlHadathTV со ссылкой на соответствующие распоряжения городских муниципалитетов, граничащих с Мисуратой. Источники прежде сообщали, что территорию североафриканского государства в поддержку террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии доставили 72 сирийских боевика из экстремистских вооруженных формирований. Среди них был заболевший коронавирусной инфекцией. Вследствие чего местные органы власти приняли решение закрыть дорожное сообщение с городом.

Глава "МВД" нелегитимного ПНС Ливии Фатхи Башага ранее распорядился о помещении зараженных коронавирусом жителей в тюрьмы, на территории которых также находятся политические заключенные. В больницу заболевших отправлять запрещено.