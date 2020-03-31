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0:46   31 Марта 2020
Общество

Скворцова рассказала о российском препарате "Мефлохин", спасающем от коронавируса

Скворцова рассказала о российском препарате "Мефлохин", спасающем от коронавируса

Представленный Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России препарат от нового коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным действием. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Руководитель ведомства в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" напомнила, что "Мефлохин" и гидрохлорид являются аналогами препаратов хинина против малярии, но обладают значительно меньшей токсичностью, легко переносятся и имеют выраженный противокоронавирусный эффект, передает РИА Новости.

Скворцова уточнила, что в микроконцентрациях, составляющих десять миллимоль на литр, данный препарат вызывает "полное ингибирование цитопатических эффектов в культуре ткани". Также она отметила, что ФМБА проводит исследования препарата вместе с Институтом микробиологии Минобороны РФ.

Скворцова сообщила, что ФМБА готово передать имеющиеся три тысячи упаковок препарата ля проведения клинических исследований в больницу в Коммунарке. 

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Автор: Василий Пименов
#скворцова #коронавирус

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