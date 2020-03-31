Либералы увидели признаки "тоталитаризма" в стремлении Собянина спасти Москву от COVID-19

Либералы увидели признаки "тоталитарного государства" в жестких карантинных мерах, которые принял мэр Москвы Сергей Собянин, чтобы не допустить стремительное распространение коронавируса.

Сразу несколько "оппозиционных" журналистов и политических деятелей заявили, что карантинные меры в Москве незаконны и обвинили Собянина в авторитарности, сообщает Федеральное агентство новостей. За критику взялись журналист "Новой газеты" Кирилл Мартынов, главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, политолог Екатерина Шульман, депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

Собянину пришлось ограничить права горожан на передвижение, однако это законное решение в связи с защитой здоровья людей. Чтобы не допустить такой критичной ситуации, как в Китае, США, Италии и других европейских странах, необходимо ограничить контакты между людьми. Если же подрывать доверие к решениям власти, как это делают либералы, то граждане начнут нарушать режим самоизоляции и распространять коронавирус по стране.

Собянин подписал указ о введении режима самоизоляции для жителей Москвы 29 марта. Горожанам разрешается покидать дома для покупки продуктов, лекарств, выгула питомцев, обращения за экстренной медпомощью. Жесткие ограничения нужны, потому как после указа президента России Владимира Путина о выходной неделе многие граждане собрались на шашлыки или в Сочи на отдых.