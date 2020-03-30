Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Четыре пожилых пациента скончались с подтвержденным коронавирусом

Четыре пожилых пациента скончались с подтвержденным коронавирусом

 Пациентка 65 лет с диагностированным коронавирусом скончалась в Подмосковье

Пациентка 65 лет с диагностированным коронавирусом скончалась в Подмосковье
Путин и Трамп объединят усилия для борьбы с коронавирусом

Путин и Трамп объединят усилия для борьбы с коронавирусом

 Заражение москвичей коронавирусом чаще стало происходить через контакт

Заражение москвичей коронавирусом чаще стало происходить через контакт
Россия не уступит венесуэльские позиции США из-за нефтяной войны

Россия не уступит венесуэльские позиции США из-за нефтяной войны

 Брутер объяснил, почему Макрона взволновала российская помощь Италии

Брутер объяснил, почему Макрона взволновала российская помощь Италии
Четыре пожилых пациента скончались с подтвержденным коронавирусом

Четыре пожилых пациента скончались с подтвержденным коронавирусом

 Пациентка 65 лет с диагностированным коронавирусом скончалась в Подмосковье

Пациентка 65 лет с диагностированным коронавирусом скончалась в Подмосковье
Путин и Трамп объединят усилия для борьбы с коронавирусом

Путин и Трамп объединят усилия для борьбы с коронавирусом

 Заражение москвичей коронавирусом чаще стало происходить через контакт

Заражение москвичей коронавирусом чаще стало происходить через контакт
Россия не уступит венесуэльские позиции США из-за нефтяной войны

Россия не уступит венесуэльские позиции США из-за нефтяной войны

 Брутер объяснил, почему Макрона взволновала российская помощь Италии

Брутер объяснил, почему Макрона взволновала российская помощь Италии
22:59   30 Марта 2020
Общество

Четыре пожилых пациента скончались с подтвержденным коронавирусом

Четыре пожилых пациента скончались с подтвержденным коронавирусом

Четыре пожилых пациента с подтвержденным коронавирусом скончались в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по ситуации с заболеванием.

Возраст пациентов варьируется от 76 до 86 лет. Двое из заболевших находились на искусственной вентиляции легких. Медицинские работники диагностировали у пациентов хронические заболевания. Среди паталогий – хронические пиелонефрит, бронхиальная астма, хроническая ишемия мозга. Двое страдали сахарным диабетом.

В Подмосковье ранее скончалась 65-летняя женщина с коронавирусом. Пациентка поступила в больницу с двусторонней пневмонией. Она страдала сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#москва #смерть #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...