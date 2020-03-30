Четыре пожилых пациента скончались с подтвержденным коронавирусом

Четыре пожилых пациента с подтвержденным коронавирусом скончались в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по ситуации с заболеванием.

Возраст пациентов варьируется от 76 до 86 лет. Двое из заболевших находились на искусственной вентиляции легких. Медицинские работники диагностировали у пациентов хронические заболевания. Среди паталогий – хронические пиелонефрит, бронхиальная астма, хроническая ишемия мозга. Двое страдали сахарным диабетом.

В Подмосковье ранее скончалась 65-летняя женщина с коронавирусом. Пациентка поступила в больницу с двусторонней пневмонией. Она страдала сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.