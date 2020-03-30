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 Пациентка 65 лет с диагностированным коронавирусом скончалась в Подмосковье

Пациентка 65 лет с диагностированным коронавирусом скончалась в Подмосковье
Путин и Трамп объединят усилия для борьбы с коронавирусом

Путин и Трамп объединят усилия для борьбы с коронавирусом

 Заражение москвичей коронавирусом чаще стало происходить через контакт

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22:58   30 Марта 2020
Политика

Путин и Трамп объединят усилия для борьбы с коронавирусом

Путин и Трамп объединят усилия для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп во время телефонного разговора согласились тесно сотрудничать в рамках G20 для противостояния коронавирусной инфекции и для "оживления" мировой экономики.

Главы государств договорились тесно работать с целью вести международную компанию по борьбе с COVID-19, передает ТАСС. Кроме того, лидеры сошлись в мнении о "важности обеспечения стабильности на мировых энергетических рынках".

Начальник главка полиции Петербурга Дмитрий Баранов сообщил, что для отслеживания нарушителей карантина по коронавирусу будут использоваться технологии "Безопасного города".

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #сша #путин #трамп

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