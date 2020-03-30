Путин и Трамп объединят усилия для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп во время телефонного разговора согласились тесно сотрудничать в рамках G20 для противостояния коронавирусной инфекции и для "оживления" мировой экономики.

Главы государств договорились тесно работать с целью вести международную компанию по борьбе с COVID-19, передает ТАСС. Кроме того, лидеры сошлись в мнении о "важности обеспечения стабильности на мировых энергетических рынках".

Начальник главка полиции Петербурга Дмитрий Баранов сообщил, что для отслеживания нарушителей карантина по коронавирусу будут использоваться технологии "Безопасного города".