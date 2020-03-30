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22:36   30 Марта 2020
Политика

Заражение москвичей коронавирусом чаще стало происходить через контакт

Заражение москвичей коронавирусом чаще стало происходить через контакт

Заражение коронавирусом в Москве сейчас часто происходит через контакт. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Представитель мэрии добавила, что ситуация на данный момент не сильно улучшилась – число заболевших растет с каждым днем. Заболевают коронавирусной инфекцией те москвичи, которые ни с кем не контактировали, никуда не ездили и не выезжали. Передача вируса уже активно осуществляется от человека к человеку.

На данный момент власти будут стараться работать на опережение. В ближайшее время столичные власти намерены смягчить ситуацию.

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Автор: Борис Нестеров
#москва #заражение #коронавирус

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