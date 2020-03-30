Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пациентка 65 лет с диагностированным коронавирусом скончалась в Подмосковье

Пациентка 65 лет с диагностированным коронавирусом скончалась в Подмосковье

 Государство ужесточит меры против коронавируса, но не будет «душить» бизнес

Государство ужесточит меры против коронавируса, но не будет «душить» бизнес
Лавров и Помпео обсудили стратегическую стабильность и ситуацию в Сирии

Лавров и Помпео обсудили стратегическую стабильность и ситуацию в Сирии

 Глава штаба Навального мог распространить коронавирус в Калининграде

Глава штаба Навального мог распространить коронавирус в Калининграде
Россия не уступит венесуэльские позиции США из-за нефтяной войны

Россия не уступит венесуэльские позиции США из-за нефтяной войны

 Брутер объяснил, почему Макрона взволновала российская помощь Италии

Брутер объяснил, почему Макрона взволновала российская помощь Италии
Пациентка 65 лет с диагностированным коронавирусом скончалась в Подмосковье

Пациентка 65 лет с диагностированным коронавирусом скончалась в Подмосковье

 Государство ужесточит меры против коронавируса, но не будет «душить» бизнес

Государство ужесточит меры против коронавируса, но не будет «душить» бизнес
Лавров и Помпео обсудили стратегическую стабильность и ситуацию в Сирии

Лавров и Помпео обсудили стратегическую стабильность и ситуацию в Сирии

 Глава штаба Навального мог распространить коронавирус в Калининграде

Глава штаба Навального мог распространить коронавирус в Калининграде
Россия не уступит венесуэльские позиции США из-за нефтяной войны

Россия не уступит венесуэльские позиции США из-за нефтяной войны

 Брутер объяснил, почему Макрона взволновала российская помощь Италии

Брутер объяснил, почему Макрона взволновала российская помощь Италии
22:07   30 Марта 2020
Общество

Пациентка 65 лет с диагностированным коронавирусом скончалась в Подмосковье

Пациентка 65 лет с диагностированным коронавирусом скончалась в Подмосковье

Пациентка с коронавирусом скончалась в Подмосковье. В больницу 65-летнюю женщину доставили с двухсторонней пневмонией.

По сообщениям оперативного штаба, у пациентки были сопутствующие болезни. В частности сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания. В 2019 году женщина перенесла инфаркт. Об этом сообщает ТАСС.

Смерть пациентки была спровоцирована осложнениями, которые вызвали тяжелые хронические заболевания.

Начальник главка полиции Петербурга Дмитрий Баранов сообщил, что для отслеживания нарушителей карантина по коронавирусу будут использоваться технологии "Безопасного города".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#россия #подмосковье #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...