Пациентка 65 лет с диагностированным коронавирусом скончалась в Подмосковье

Пациентка с коронавирусом скончалась в Подмосковье. В больницу 65-летнюю женщину доставили с двухсторонней пневмонией.

По сообщениям оперативного штаба, у пациентки были сопутствующие болезни. В частности сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания. В 2019 году женщина перенесла инфаркт. Об этом сообщает ТАСС.

Смерть пациентки была спровоцирована осложнениями, которые вызвали тяжелые хронические заболевания.

Начальник главка полиции Петербурга Дмитрий Баранов сообщил, что для отслеживания нарушителей карантина по коронавирусу будут использоваться технологии "Безопасного города".