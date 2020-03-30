Похитителей картины Ван Гога из нидерландского музея ищет полиция

Сотрудников музея Singer Laren возмутило преступление, совершенное в день рождения знаменитого художника Винсента Ван Гога.

Злоумышленники пробрались в галерею ночью, разбив стекло витрины. Сигнализация сработала, но злоумышленники успели скрыться. Сообщается, что музей закрыли в связи с карантином из-за пандемии COVID-19. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов сейчас восстанавливают все детали произошедшего.

Примерная стоимость картины "Весенний сад. Сад у дома священника в Нюэнене весной" не сообщается, но картина входит в число самых известных работ Винсента Ван Гога. Хозяева картины, участвовавшей в выставке, не комментируют пропажу. Работала создана в 1884 году.

Подобное ограбление случилось в английской галерее "Крайст-Черч". Из музея похитили работы живописцев 17-го века. По словам сотрудников музея, картины представляют серьезную историческую и материальную ценность. Музей объявил о том, что не откроет своих дверей для посетителей, пока работы не вернут на законное место.