Лавров и Помпео обсудили стратегическую стабильность и ситуацию в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонные переговоры. В разговоре были затронуты важнейшие темы мировой повестки.

Сообщается, что стороны подняли вопрос распространения коронавируса в мире, а также обменялись мнениями по поводу стратегической стабильности и ситуации в Сирии. Лавров и Помпео обговорили реализацию решений саммита Группы двадцати (G20).

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Этот контакт стал продолжением беседы по телефону президентов стран – Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся несколькими часами ранее.