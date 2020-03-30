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20:31   30 Марта 2020
Политика

Лавров и Помпео обсудили стратегическую стабильность и ситуацию в Сирии

Лавров и Помпео обсудили стратегическую стабильность и ситуацию в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонные переговоры. В разговоре были затронуты важнейшие темы мировой повестки.

Сообщается, что стороны подняли вопрос распространения коронавируса в мире, а также обменялись мнениями по поводу стратегической стабильности и ситуации в Сирии. Лавров и Помпео обговорили реализацию решений саммита Группы двадцати (G20).

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Этот контакт стал продолжением беседы по телефону президентов стран – Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся несколькими часами ранее.

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Автор: Руслан Неглинный
#переговоры #лавров #помпео

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