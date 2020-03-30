Журналисты нашли у КПРФ и Навального схожие политические интересы

КПРФ и профсоюз "Альянс врачей" блогера Алексея Навального пытаются снять с должности главврача Калачевской центральной районной больницы (ЦБР) в Волгоградской области Олега Кумейко.

Об Олеге Кумейко общественность заговорила после появления в Сети ролика земского доктора центральной районной больницы Калача-на-Дону Татьяны Реввы. Женщина рассказала, что ее коллеги якобы лишены средств защиты. Им, по словам Реввы, приходится работать с неисправным аппаратом искусственной вентиляции легких. В профсоюзе "Альянс врачей", которым руководит Анастасия Васильева, уверены, что за столь "плачевную ситуацию" ответственен Олег Кумейко.

Главврач Калачевской ЦБР решил опубликовать ответный ролик, опровергнув слова Реввы. Он отметил, что медики обеспечены всем необходимым. Слова Кумейко подтвердили в оперативном штабе по региону. Тем не менее, спустя несколько дней депутат совета Береславского сельского поселения Калачевского района от КПРФ Анастасия Заброда опубликовала петицию с требованием отставки Олега Кумейко.

Журналисты Nation News пролили свет на связь КПРФ и Алексея Навального. В 2019 году во время выборов в Мосгордуму блогер включил несколько членов этой партии в "Умное голосование". Кроме того, он встречался с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Сейчас глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева поддерживает попытки КПРФ избавиться от главного врача Калачевской ЦРБ. На своей странице в Twitter она публикует записи, в которых утверждает, что медики нуждаются в масках. Сейчас ее персоной заинтересовались правоохранительные органы. Несмотря на это, в "Альянсе врачей" не прекращают провокации. Профсоюз по-прежнему публикует фейки о COVID-19. В связи с этим Анастасии Васильевой может грозить штраф до 100 тысяч рублей или более серьезное наказание.