Путин подписал указ о весеннем призыве

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в армию весной 2020 года. Текст был опубликован на официальном сайте Кремля.

Всего на воинскую службу будут призваны 135 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Призыв будет длиться с 1 апреля до 15 июля. Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу опроверг информацию о переносе весеннего призыва из-за эпидемии коронавируса.

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