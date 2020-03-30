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Журналисты нашли у КПРФ и Навального схожие политические интересы

 Путин подписал указ о весеннем призыве

Путин подписал указ о весеннем призыве
Лавров и Помпео обсудили стратегическую стабильность и ситуацию в Сирии

Лавров и Помпео обсудили стратегическую стабильность и ситуацию в Сирии

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20:15   30 Марта 2020
Общество

Путин подписал указ о весеннем призыве

Путин подписал указ о весеннем призыве

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в армию весной 2020 года. Текст был опубликован на официальном сайте Кремля.

Всего на воинскую службу будут призваны 135 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Призыв будет длиться с 1 апреля до 15 июля. Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу опроверг информацию о переносе весеннего призыва из-за эпидемии коронавируса. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и в мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Информация о числе выздоровевших и больных обновляется ежедневно.

 

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Автор: Ирина Большунова
#россия #путин #коронавирус

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