Беглов ввел режим самоизоляции для жителей Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился ввести в городе режим самоизоляции.

Аналогичные меры предприняты в Москве и Московской области. Петербуржцам настоятельно не советуют покидать дома, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, выхода на работу, в ближайшие магазины и аптеки. Разрешен выгул собак и вынос мусора (на расстоянии до 100 метров от дома).

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. В России число заражений превысило 1,8 тыс. человек.