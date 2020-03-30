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 Путин подписал указ о весеннем призыве

Путин подписал указ о весеннем призыве
Лавров и Помпео обсудили стратегическую стабильность и ситуацию в Сирии

Лавров и Помпео обсудили стратегическую стабильность и ситуацию в Сирии

 Глава штаба Навального мог распространить коронавирус в Калининграде

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20:03   30 Марта 2020
Общество

Беглов ввел режим самоизоляции для жителей Петербурга

Беглов ввел режим самоизоляции для жителей Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился ввести в городе режим самоизоляции.

Аналогичные меры предприняты в Москве и Московской области. Петербуржцам настоятельно не советуют покидать дома, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, выхода на работу, в ближайшие магазины и аптеки. Разрешен выгул собак и вынос мусора (на расстоянии до 100 метров от дома).

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. В России число заражений превысило 1,8 тыс. человек.

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Автор: Борис Нестеров
#петербург #беглов #самоизоляция

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