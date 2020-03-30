Глава штаба Навального мог распространить коронавирус в Калининграде

Калининградский штаб Алексея Навального рискует стать источником распространения вируса COVID-19. Координатор штаба Александр Черников был госпитализирован с высокой температурой. С 16 марта городской штаб ушел на режим удаленной работы.

По словам Черникова, симптомы беспокоили его в течение девяти дней. Если вирус COVID-19 у главы штаба подтвердится, то он мог заразить большое количество людей, пишет Nation News.

Сотрудников региональных штабов Навального уже в третий раз за последний месяц подозревают в распространении коронавируса. Координатор штаба в Новосибирске после возвращения из Франции проигнорировал требования правительства РФ о двухнедельной изоляции.

Черников сегодня находится в одной из московских больниц. Неизвестно, предупредил ли оппозиционер своих коллег о его возможном заражении, чтобы те прошли тест на инфекцию.