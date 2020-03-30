Правительство установило новый размер пособия по безработице в РФ

Пособия по безработице в России увеличены до 12 130 рублей, соответствующее постановление вынес кабинет министров РФ. Новые правила формирования социальных выплат вступили в силу со дня подписания документа – 27 марта.

В 2020 году минимальный размер пособия по безработице составит 1500 рублей, максимальная выплата была увеличена до 12130 рублей. Правительство приняло решение повысить уровень социальных выплат в соответствии с инициативой президента России Владимира Путина. Он ранее отметил необходимость связать пособия с минимальным размером оплаты труда.

Кроме того, пособие призвано поддержать россиян, которые оказались в трудной финансовой ситуации во время пандемии коронавирусной инфекции. Экономическая рецессия и временная приостановка работы предприятий малого бизнеса угрожает ростом количества банкротств. Кабмин готов оказывать поддержку компаниям, предоставляя льготные кредиты и отсрочки.