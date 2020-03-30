ЦБ РФ примет жесткие меры для стабилизации курса рубля

Власти России ради стабилизации курса рубля могут принять ряд жестких мер, включая введение особого налога на «профит от валютных спекуляций» и обязательную продажу валютной выручки экспортерами.

Такое мнение в понедельник высказал руководитель Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

По словам эксперта, пандемия коронавируса стала новой и особой угрозой, с которой столкнулась мировая экономика.

«К 30 марта 2,45 млрд человек в 42 странах, или почти треть населения мира, «заперты» в своих домах для предотвращения распространения COVID-19. Всего под карантином той или иной степени строгости находятся 3,4 млрд человек в почти 80 странах, или более 40% глобального населения», — цитирует обзор Разуваева информационный портал «Росбалт».

При этом аналитик отмечает, что в России пока ситуация с распространением инфекции лучше, чем в США, Италии или Испании, но хватает и «сюрпризов».

«Правительства многих стран, видимо, не захотели особо напрягаться и решили переложить традиционно все финансовые проблемы на плечи населения», — добавил эксперт.

По его словам, под ударом оказались турфирмы, гостиничный бизнес, авиаперевозчики, рестораны, салоны красоты и аквапарки. Кроме того, сильно рискует банковский сектор, который в одночасье может оказаться жертвой банкротства, а это, в свою очередь, затронет всех, кто рассчитывает пережить трудные времена за счет депозита в крупном банке.

Также Разуваев напомнил, что российская национальная валюта опять слабеет – в понедельник один доллар уже стоит 80 рублей, а евро подорожал до 88 рублей.

«Рубль вниз тянет падающая нефть. В текущей ситуации возможно вмешательство государства в торги рублевыми парами на МосБирже. Возможно, вернется обязательная продажа валютной выручки экспортерами, в 1998 году она достигала 75%. Возможно, на профит от валютных спекуляций будет введен особый налог», — предположил аналитик.

Валютные торги на МосБирже, по его мнению, будут продолжаться, а спекулянтам останется международный валютный рынок и рынок акций.

Напомним, курс рубля просел в начале марта текущего года в связи со стремительным распространением коронавирусной эпидемии, а также после разрыва соглашения ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи, что привело к падению цен на нефть.