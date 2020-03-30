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19:41   30 Марта 2020
Россия

ЦБ РФ примет жесткие меры для стабилизации курса рубля

ЦБ РФ примет жесткие меры для стабилизации курса рубля

Власти России ради стабилизации курса рубля могут принять ряд жестких мер, включая введение особого налога на «профит от валютных спекуляций» и обязательную продажу валютной выручки экспортерами.

Такое мнение в понедельник высказал руководитель Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

По словам эксперта, пандемия коронавируса стала новой и особой угрозой, с которой столкнулась мировая экономика.

«К 30 марта 2,45 млрд человек в 42 странах, или почти треть населения мира, «заперты» в своих домах для предотвращения распространения COVID-19. Всего под карантином той или иной степени строгости находятся 3,4 млрд человек в почти 80 странах, или более 40% глобального населения», — цитирует обзор Разуваева информационный портал «Росбалт».

ЦБ РФ примет жесткие меры для стабилизации курса рубля

При этом аналитик отмечает, что в России пока ситуация с распространением инфекции лучше, чем в США, Италии или Испании, но хватает и «сюрпризов».

«Правительства многих стран, видимо, не захотели особо напрягаться и решили переложить традиционно все финансовые проблемы на плечи населения», — добавил эксперт.

По его словам, под ударом оказались турфирмы, гостиничный бизнес, авиаперевозчики, рестораны, салоны красоты и аквапарки. Кроме того, сильно рискует банковский сектор, который в одночасье может оказаться жертвой банкротства, а это, в свою очередь, затронет всех, кто рассчитывает пережить трудные времена за счет депозита в крупном банке.

Также Разуваев напомнил, что российская национальная валюта опять слабеет – в понедельник один доллар уже стоит 80 рублей, а евро подорожал до 88 рублей.

«Рубль вниз тянет падающая нефть. В текущей ситуации возможно вмешательство государства в торги рублевыми парами на МосБирже. Возможно, вернется обязательная продажа валютной выручки экспортерами, в 1998 году она достигала 75%. Возможно, на профит от валютных спекуляций будет введен особый налог», — предположил аналитик.

Валютные торги на МосБирже, по его мнению, будут продолжаться, а спекулянтам останется международный валютный рынок и рынок акций.

ЦБ РФ примет жесткие меры для стабилизации курса рубля

Напомним, курс рубля просел в начале марта текущего года в связи со стремительным распространением коронавирусной эпидемии, а также после разрыва соглашения ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи, что привело к падению цен на нефть.

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Автор: Александр Люблинский
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