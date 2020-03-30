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18:48   30 Марта 2020
Политика

Трамп обсудит с Путиным коронавирус и нефть

Трамп обсудит с Путиным коронавирус и нефть

Американский лидер Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщил телеканал Fox News.

Глава Белого дома отметил, что планирует обсудить с Путиным ситуацию вокруг COVID-19, цены на нефть, а также вопросы торговли. Кроме того, он допустил обсуждение ситуации в Венесуэле.

"Я буду говорить с джентльменом по имени Владимир Путин. Я буду говорить с ним об этом (цены на нефть. — Прим. ред.) и других вещах", — заявил Трамп в эфире телеканала.

При этом американский лидер подчеркнул, что "ладить с Россией — это хорошо".

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Автор: Ирина Большунова
#путин #нефть #трамп

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