В South China Morning Post рассказали о просчете КСА в «нефтяной войне» с РФ

Азиатские СМИ продолжают проявлять оживленный интерес к «нефтяной войне» Королевства Саудовская Аравия (КСА) с Россией. Так, в англоязычной газете КНР South China Morning Post отметили, что, жестко демпингуя на рынке, КСА пошло ва-банк, думая, что РФ струсит. Однако в результате таких опрометчивых действий в большей степени страдает на российский, а американский бизнес. Дело дошло до того, что Вашингтон по дипломатическим каналам уже предпринимает попытки принудить Эр-Рияд к отказу от своих бесплодных попыток повлиять на позицию России.

«Саудовцы пошли ва-банк, посчитав, что Россия в этом поединке на прочность струсит, то есть сморгнет первой», — прокомментировали действия саудитов китайские СМИ. При этом в КНР отмечается, что саудовцы забыли про то, что РФ не обременена внешним долгом и не столь критично зависит от цен на нефть, как КСА. Также в South China Morning Post указали на то, что российская сторона в последнее время «скупает золото за счет превышения доходов над расходами, так что может позволить себе пересидеть это противостояние».

Одновременно с этим саудовское государство уже успело «погрязнуть в долгах». «Учитывая их бюджетные ограничения, саудовцам действительно нужна нефть по 80 долларов за баррель», — резюмировали китайские эксперты, указывая на то, что для формирования сбалансированного бюджета саудитам нужны высокие цены на нефть, и при ее стоимости в диапазоне от 40 до 50 долларов за баррель они долго не протянут.

Ранее в американском издании The National Interest рассказали, как Россия готова устроить США проверку на прочность.