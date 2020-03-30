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18:39   30 Марта 2020
Общество

Свердловская область ввела режим самоизоляции

Свердловская область ввела режим самоизоляции

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел на территории региона режим всеобщей изоляции в целях борьбы с распространением нового типа коронавируса.

Главное требование — не выходить из дома за исключением необходимых случаев: покупка продуктов, выгул собак, вынос мусора. Об этом Куйвашев написал в своем Instagram. Губернатор понимает, что не все граждане одобрят эти меры, однако они необходимы, чтобы сохранить здоровье населения.

В Саратовской области на сегодняшний день больны коронавирусом 24 человека, трое уже вылечились. Всего в России выявлено 1839 случаев заболевания. Скончались 11 человек.

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Автор: Илья Романович
#саратовская область #коронавирус

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