Телефонный разговор состоялся между президентами РФ и США

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Главы государств 30 марта 2020 года обсудили вопросы, связанные с нефтяной политикой. Президенты договорились о взаимных консультациях в области нефтяного рынка на уровне энергетических ведомств. Также президенты выразили свою обеспокоенность ситуацией, связанной с распространением COVID-19. Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры поделились друг с другом информацией о превентивных мерах, которые принимаются в странах для борьбы с инфекцией.