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Свердловская область ввела режим самоизоляции
Правительство установило новый размер пособия по безработице в РФ

Правительство установило новый размер пособия по безработице в РФ

 Трамп обсудит с Путиным коронавирус и нефть

Трамп обсудит с Путиным коронавирус и нефть
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18:38   30 Марта 2020
Политика

Телефонный разговор состоялся между президентами РФ и США

Телефонный разговор состоялся между президентами РФ и США

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Главы государств 30 марта 2020 года обсудили вопросы, связанные с нефтяной политикой. Президенты договорились о взаимных консультациях в области нефтяного рынка на уровне энергетических ведомств.  Также президенты выразили свою обеспокоенность ситуацией, связанной с распространением COVID-19. Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры поделились друг с другом информацией о превентивных мерах, которые принимаются в странах для борьбы с инфекцией. 

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Автор: Василий Пименов
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