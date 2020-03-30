Государство ужесточит меры против коронавируса, но не будет «душить» бизнес

30 марта эксперты собрались в пресс-центре Медиа-группы «Патриот» и обсудили меры, которые принимаются правительством для борьбы с коронавирусом. Речь шла о рекомендациях по карантину, предполагаемых сроках окончания пандемии, поддержке населения и бизнеса.

Ситуация с распространением коронавируса в мире все больше накаляется. Самые неутешительные цифры по числу зараженных демонстрируют Соединенные Штаты — более 144 тысяч, за ними Италия и Китай. Россия по-прежнему остается одной из стран, наименее затронутых пандемией. Сначала в стране закрыли детские сады, школы и университеты — теперь занятия проходят удаленно, а 30 марта началась нерабочая неделя, которую объявил президент Владимир Путин. В Московской, Калининградской и Мурманской областях ввели всеобщий режим самоизоляции.

Российские власти действуют последовательно в борьбе с COVID-19, считает старший научный сотрудник НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров.

«На сегодняшний день все делается правильно. Несколько вариантов развития событий: как это было в Сингапуре и как это было в Италии. Поэтому нужно своевременно вводить меры. Вполне резонно и меры эти усиливать. Но делать это постепенно, по мере необходимости. Меры, которые принимают, абсолютно правильные», — убежден ученый.

Журналистов заинтересовало предположение, что на территориях, где людям делали противотуберкулезные прививки БЦЖ, заболеваемость 2019-nCoV ниже. Но специалист не подтвердил этот слух.

«Слушал эксперта, он на это ответил так: эта гипотеза нуждается в проверке. Достоверно сказать, что да (защищает — прим. ред.), нельзя. При этом сложно сказать – на сегодняшний день данных довольно мало, поэтому все требует времени, к сожалению», — объяснил Никоноров.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов поучаствовал в дискуссии по телефону. Он отметил, что не стоит возлагать все надежды на правительство, ведь важно участие каждого в борьбе с вирусом. Народный избранник уверен: жесткие наказания за нарушения карантина оправданы, а ответственность нужно усиливать.

«С точки зрения предпринимаемых мер… Вопрос о том, что ответственность должна быть – каждый человек сам кузнец своего здоровья, но когда подвергают риску других, наверное, это не совсем правильно. Конечно же, подвержены люди в возрасте, и которые имеют сопутствующие заболевания. Ответственность будет усилена, я считаю, что это абсолютно справедливо», — считает Вострецов.

Бизнес принял первый удар, ведь поток клиентов серьезно сократился, а кинотеатры, развлекательные центры, места общественного питания и вовсе были обязаны остановить работу. Многие предприятия уже начали сокращать сотрудников. Однако, по мнению Вострецова, власти слышат нужды предпринимателей и не намерены действовать им во вред.

«По бизнесу какие меры необходимы, они принимаются постоянно. Государство слышит и никто не заинтересован удушить бизнес», — заверил депутат.

Пока же бизнесмены начинают включаться в принятые кабмином меры: подают заявления на отсрочку кредитных платежей, обращаются в банки за льготными кредитами. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что меры поддержки бизнеса будут расширяться по мере необходимости. Расширяться будут карантинные меры, по мнению многих экспертов. Первые шаги к этому предприняли регионы, которые ввели обязательный режим всеобщей самоизоляции.

Теперь москвичи, жители области, горожане в Калининграде, Мурманске и пригородах будут покидать дом только по уважительной причине. А тому, кто вернулся из другой страны и нарушил карантин, грозят серьезные штрафы. Подробнее в предыдущем материале «Политики сегодня» на эту тему.

Побороть коронавирус Россия сможет за два с половиной месяца, заявила вице-президент по связям с общественностью ассоциации малых отелей СПб Тамара Буйлова. С ней согласна предприниматель и совладелица дизайнерского «ТАЙГА Hostel&Hotel» Алена Енова.

«Считаю, что у нас появились первые сроки по поводу окончания самоизоляции. Китай, отсидев два месяца, начал освобождать тех, кто сидел в самом строгом карантине – Ухань. У нас, по сути вопроса, тоже 2,5 месяца. Поэтому говорить можно о ситуации сейчас, что она плохая, не изменится в ближайшие 2,5 месяца», — спрогнозировала бизнесвумен.

Ученые пока не называют конкретных цифр, заявила в интервью журналисту Владимиру Познеру 23 марта главный санитарный врач России Анна Попова. Одно известно наверняка: соблюдение рекомендаций Минздрава по самоизоляции и усиленной личной гигиене позволит снизить нагрузку на медиков и спасти большее количество жизней россиян.