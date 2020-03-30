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Правительство установило новый размер пособия по безработице в РФ

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 Трамп обсудит с Путиным коронавирус и нефть

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18:33   30 Марта 2020
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Эдуард Кабурнеев возглавит группу по борьбе с фейками о COVID-19

Эдуард Кабурнеев возглавит группу по борьбе с фейками о COVID-19

Генерал-лейтенант юстиции в составе рабочей группы будет проверять информацию, которую распространяют в социальных сетях и мессенджерах страны.

Согласно заявлению официального представителя следственного комитета РФ Светланы Петренко, рабочая группа выявит дезинформацию о распространении коронавируса, которая провоцирует панические настроения в обществе. Подразделение создали по инициативе главы СК РФ Александра Быстрыкина. Сейчас информацию проверяют в пяти регионах, предает Федеральное агентство новостей

"Пока процессуальные действия не закончились, говорить о результатах преждевременно", — предает прсслужба СК РФ.

Работа группы предполагает, что информация о пневмонии, которой Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила статус пандемии, будет соответствовать действительности. Три года назад российский лидер Владимир Путин назначил Кабурнеева руководителем Главного следственного управления СК РФ. 

Министерство Здравоохранения РФ совместно с Оперштабом создало портал стопкоронавирус.рф, на котором публикуется вся актуальная информация о числе заболевших и выздоровевших в России, а также мифы вокруг пневмонии COVID-19. 

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Автор: Илья Романович
#россия #коронавирус

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