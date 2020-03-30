Эдуард Кабурнеев возглавит группу по борьбе с фейками о COVID-19

Генерал-лейтенант юстиции в составе рабочей группы будет проверять информацию, которую распространяют в социальных сетях и мессенджерах страны.

Согласно заявлению официального представителя следственного комитета РФ Светланы Петренко, рабочая группа выявит дезинформацию о распространении коронавируса, которая провоцирует панические настроения в обществе. Подразделение создали по инициативе главы СК РФ Александра Быстрыкина. Сейчас информацию проверяют в пяти регионах, предает Федеральное агентство новостей.

"Пока процессуальные действия не закончились, говорить о результатах преждевременно", — предает прсслужба СК РФ.

Работа группы предполагает, что информация о пневмонии, которой Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила статус пандемии, будет соответствовать действительности. Три года назад российский лидер Владимир Путин назначил Кабурнеева руководителем Главного следственного управления СК РФ.

Министерство Здравоохранения РФ совместно с Оперштабом создало портал стопкоронавирус.рф, на котором публикуется вся актуальная информация о числе заболевших и выздоровевших в России, а также мифы вокруг пневмонии COVID-19.