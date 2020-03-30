Саратовская область переходит на режим самоизоляции в связи с COVID-19

Председатель правительства Саратовской области подписал постановление о режиме всеобщей изоляции.

Александр Стрелюхин подписал постановление, которое подтверждает, что Саратовская область будет находится в режиме самоизоляции из-за распространения эпидемии коронавируса. Накануне о введении соответствующего режима сообщили власти Мурманской, Калининградской и Вологодской областей.

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