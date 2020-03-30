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Свердловская область ввела режим самоизоляции
Правительство установило новый размер пособия по безработице в РФ

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18:20   30 Марта 2020
Общество

Саратовская область переходит на режим самоизоляции в связи с COVID-19

Саратовская область переходит на режим самоизоляции в связи с COVID-19

Председатель правительства Саратовской области подписал постановление о режиме всеобщей изоляции.

Александр Стрелюхин подписал постановление, которое подтверждает, что Саратовская область будет находится в режиме  самоизоляции из-за распространения эпидемии коронавируса. Накануне о введении соответствующего режима сообщили власти Мурманской, Калининградской и Вологодской областей. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и в мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Информация о числе выздоровевших и больных обновляется там ежедневно. 

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Автор: Ирина Большунова
#россия #карантин #коронавирус

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