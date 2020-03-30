Центральный банк РФ остановил покупку золота внутри России

Центральный банк России с 1 апреля приостанавливает закупку золота на внутреннем рынке, сообщает регулятор.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, около 20% москвичей проигнорировали просьбу властей самоизолироваться. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился ужесточить наказание для нарушителей карантина в условиях распространения COVID-19. Правительство одобрило поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях по отношению к тем, кто нарушил режим самоизоляции и заразил других.

31 декабря власти Китая официально заявили о вспышке нового типа коронавируса в городе Ухане (провинция Хубэй). Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта назвала ситуацию пандемией. На сегодняшний день в мире коронавирусом заразились свыше 724 300 человек, умерли 34 000, вылечились 151 809. В России выявлено 1839 случаев заболевания. Скончались 11 человек. Выздоровели 68.