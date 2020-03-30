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18:10   30 Марта 2020
Политика

Клинцевич считает, что Турция пытается выставить СНА "умеренной оппозицией"

Клинцевич считает, что Турция пытается выставить СНА "умеренной оппозицией"

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Франц Клинцевич заявил, что подразделения "Сирийской национальной армии" имеют собственные интересы в отношении Турции.

Турция объединила своих военных и другие вооруженные формирования, в составе которых значатся сирийские наемники, в полноценную организацию "Сирийская национальная армия" (СНА), пишет Федеральное агентство новостей.

СНА проводит перестрелки против правительственных войск, но после объявления режима о прекращении огня в рядах организации начался конфликт. Подразделения СНА нападают друг на друга.

Журналист МИЦ "Известия" Андрей Онтиков считает, что война между формированиями СНА обусловлена целью лишения Турции влияния на севере Сирии. Они используют собственную стратегию для давления на Анкару.

Сенатор Клинцевич назвал глупостью выдачу Турцией СНА за "умеренную оппозицию", приведя в пример США, которые поддерживали запрещенные террористические группировки.

Турция так и не смогла модернизировать репутацию террористов СНА в "оппозиционную", предполагающую благие политические взгляды.

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Автор: Ирина Большунова
#сирия #турция

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