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Свердловская область ввела режим самоизоляции
Правительство установило новый размер пособия по безработице в РФ

Правительство установило новый размер пособия по безработице в РФ

 Трамп обсудит с Путиным коронавирус и нефть

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18:07   30 Марта 2020
Общество

Москвичам продлили режим самоизоляции до 14 апреля

Москвичам продлили режим самоизоляции до 14 апреля

Режим самоизоляции в Москве будет действовать до 14 апреля, об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня заявил, что около 20% москвичей игнорируют просьбу столичных властей самоизолироваться. Правительство одобрило поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях по отношению к тем, кто нарушил режим самоизоляции и заразил других.

За последние сутки в России зарегистрировано 302 случая новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны. Всего выявлено 1839 случаев заболевания. Скончались 11 человек, выздоровели 68.

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #самоизоляция #коронавирус

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