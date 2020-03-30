Москвичам продлили режим самоизоляции до 14 апреля

Режим самоизоляции в Москве будет действовать до 14 апреля, об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня заявил, что около 20% москвичей игнорируют просьбу столичных властей самоизолироваться. Правительство одобрило поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях по отношению к тем, кто нарушил режим самоизоляции и заразил других.

За последние сутки в России зарегистрировано 302 случая новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны. Всего выявлено 1839 случаев заболевания. Скончались 11 человек, выздоровели 68.