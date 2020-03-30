Клинцевич призвал "переждать" пандемию коронавируса дома

Сенатор Франц Клинцевич призвал жителей России оставаться дома в период карантина.

Правительство объективно оценивает эпидемиологическую ситуацию в стране и принимает необходимые меры по противодействию коронавирусу, пишет Федеральное агентство новостей.

Клинцевич считает, что лучше пробыть какое-то время дома, чем допустить невозвратимые последствия распространения инфекции на территории страны.

Сенатор выразил надежду, что правительство разработает меры пресечения, благодаря которым Россия справится с распространением COVID-19. Он поддержал ужесточение административного наказания и введение уголовной ответственности за нарушение карантина.

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел режим самоизоляции в столице. На улицу разрешено выйти только в магазин или аптеку, выгулять домашних животных и вынести мусор. Соответствующие органы проконтролируют соблюдение правил карантина, по данным телеканала RT.