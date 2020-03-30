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17:48   30 Марта 2020
Экономика

Lamoda объявила о начале онлайн-продаж круп и других продуктов

Lamoda объявила о начале онлайн-продаж круп и других продуктов

Интернет-магазин одежды Lamoda запускает раздел продовольствия на своем сайте. Компания предлагает приобрести онлайн ряд продуктов, в том числе макароны и крупы. Доставкой новых товаров компания призывает оставаться дома в период пандемии.

Компания Lamoda готова доставить клиентам не только одежду, но и социально значимые товары продовольствия. Магазин намерен использовать свои мощности для обеспечения потребителя товарами с большими сроками годности – крупами, макаронными изделиями, кофе. Привозить все это планируется на автомобилях компании. Пресс-служба организации отмечает, что они проходят тщательную дезинфекцию.

Пандемия коронавируса усилила давление на службы доставки – многие клиенты решают остаться дома и получать товары из специализированных сервисов. В Lamoda призывают также оставаться в безопасности, не покидая жилище без серьезной необходимости.

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Автор: Илья Романович
#россия #продукты #торговля #интернет-магазин #коронавирус

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