Малинкович: КПРФ и ЛДПР бесконтрольно тратят бюджетную поддержку

Зампред ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович считает, что история с воровавшими из бюджета ЛДПР сотрудниками говорит о том, что в партии нужно реорганизовывать уклад. Также ее пора лишить финансирования.

МВД передало дело о хищении денежных средств сотрудниками ЛДПР в СК РФ. По данным правоохранительных органов, эпизоды воровства из бюджета ЛДПР вскрылись еще два года назад.

Обвиняемые в краже настаивают на том, что совершили ее по наводке сына главы ЛДПР Владимира Жириновского — депутата Госдумы Игоря Лебедева. Сам же он от очных ставок отказывается. Также Лебедев подчеркивает, что сотрудник, который посчитал себя в праве разглашать подобные сведения, должен понести наказание за публикацию секретных данных.

"На мой взгляд, разглашение сути уголовного дела недопустимо", — заявил Лебедев.

От комментариев сын Жириновского отказался. Но подтвердил, что два сотрудника ЛДПР были замечены в хищениях бюджетов партии.

Зампред ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович в беседе с ФБА "Экономика Сегодня" уверен, что такие партии, как ЛДПР и КПРФ, за десятилетия своего существования и приближенности к власти привыкли к большому финансированию.

"Если непарламентские партии живут за счет членских взносов и отчитываются за каждую потраченную копейку, то КПРФ и ЛДПР тратят без особого контроля не только бюджетную поддержку, но и средства, привлекаемые от олигархов", — констатировал Малинкович.

По мнению коммуниста, пример кражи в ЛДПР говорит о том, что внутри партии необходимо реорганизовать уклад, создать возможность сменяемости лидеров и организовывать социальные лифты. Со стороны же государства необходимо значительно уменьшать финансирование, чтобы на руководящие должности приходили ответственные лидеры, а не те, которые желают хищной наживы.